Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Кузбасса «переименовал» регион в КуZбасс

Глава Кузбасса Цивилев решил добавить Z в написание региона в документах

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев решил «переименовать» регион и добавить в название букву Z. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Таким образом, в официальных документах регион будет значиться как КуZбасс.

Цивилев объяснил, что это часть акции по поддержке специальной операции по защите Донбасса, а буква Z — «в первую очередь знак поддержки наших бойцов».

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля

Ранее бывший глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что значение буквы Z, появившейся на российской военной технике, является секретом. Как «Ленте.ру» объяснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, знак скорее всего имеет тактическую функцию и не нужен для распознавания техники в бою.

Первые фотографии военной техники с нарисованной на ней буквой Z появились в сети за несколько дней до начала операции, после чего ее стали использовать многие патриотические Telegram-каналы, посвященные ситуации в Донбассе. Участник одного из таких каналов рассказал «Ленте.ру» о существовании двух версий появления загадочной буквы. Первая связана с датой — 22.02.2022. Согласно второй версии, Z — это первая буква слова Zrada (в переводе с украинского — предательство, измена).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Комментарии отключены
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.