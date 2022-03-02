Глава Кузбасса «переименовал» регион в КуZбасс

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев решил «переименовать» регион и добавить в название букву Z. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Таким образом, в официальных документах регион будет значиться как КуZбасс.

Цивилев объяснил, что это часть акции по поддержке специальной операции по защите Донбасса, а буква Z — «в первую очередь знак поддержки наших бойцов».

Ранее бывший глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что значение буквы Z, появившейся на российской военной технике, является секретом. Как «Ленте.ру» объяснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, знак скорее всего имеет тактическую функцию и не нужен для распознавания техники в бою.

Первые фотографии военной техники с нарисованной на ней буквой Z появились в сети за несколько дней до начала операции, после чего ее стали использовать многие патриотические Telegram-каналы, посвященные ситуации в Донбассе. Участник одного из таких каналов рассказал «Ленте.ру» о существовании двух версий появления загадочной буквы. Первая связана с датой — 22.02.2022. Согласно второй версии, Z — это первая буква слова Zrada (в переводе с украинского — предательство, измена).