Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:09, 25 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко заявил о встрече с представителями Зеленского

Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о встрече с представителями украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«На этом месте недавно были представители Зеленского. Я прямо сказал ребятам: "Вы передайте своему президенту, если он думает, что можно вот так с нами разговаривать и втягивать нас в войну, он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится, эта война будет совсем другая"», — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер также рассказал, что Минск получил ответ от Киева. По его словам, на Украине понимают позицию Лукашенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко заявил о встрече с представителями Зеленского

    Захарова предложила ЕС задать неудобный вопрос Зеленскому

    В России потеряли проспект Шойгу

    В СК призвали признать применение ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством

    Возможный срок признания пропавшей в тайге семьи Усольцевых умершими раскрыли

    Медведь полчаса преследовал женщину по загадочной причине

    Собирающимся в Крым россиянам дали совет про бензин

    Мария Погребняк вышла в свет с аксессуарами за сотни тысяч рублей

    В России резко ответили на заявления Вашингтона о встрече Путина и Трампа в Анкоридже

    Раскрыто отношение россиян к ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok