Лукашенко заявил о встрече с представителями Зеленского

Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о встрече с представителями украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«На этом месте недавно были представители Зеленского. Я прямо сказал ребятам: "Вы передайте своему президенту, если он думает, что можно вот так с нами разговаривать и втягивать нас в войну, он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится, эта война будет совсем другая"», — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер также рассказал, что Минск получил ответ от Киева. По его словам, на Украине понимают позицию Лукашенко.