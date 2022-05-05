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США оценили открытие Россией гумкоридоров с территории «Азовстали»

Госсдеп: США позитивно оценивают открытие Россией гумкоридоров с территории «Азовстали»

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

США позитивно оценивают усилия по доставке гражданских лиц в безопасное место на Украине. Так официальный представитель госдепартамента Нед Прайс прокомментировал открываемые Россией гумкоридоры для эвакуацией мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Его слова приводит РИА Новости.

«Каждый раз, когда какое-то лицо может воспользоваться гуманитарным коридором или гуманитарной паузой, чтобы достичь безопасности, является положительным моментом», — заявил Прайс.

При этом представитель Госдепа посетовал, что США хотели бы увидеть «более длительный по времени гуманитарный коридор и гуманитарный доступ».

Кроме того, Прайс обвинил Россию в том, что та, по мнению Вашингтона, использует свою обеспокоенность гуманитарными вопросами в качестве предлога для возобновления обстрелов «осажденных районов, в том числе в Мариуполе».

Вечером 4 мая Минобороны России анонсировало открытие гуманитарных коридоров с «Азовстали». Они будут проводиться с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая. Уточняется, что в этот период Вооруженные силы России вместе с силами ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.

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Марина Совина
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