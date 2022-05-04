Минобороны анонсировало открытие гумкоридора на «Азовстали»

Минобороны России 5, 6 и 7 мая откроет гумкоридор для эвакуации гражданских с «Азовстали»

Минобороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

«В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что в этот период Вооруженные силы России вместе с силами Донецкой народной республики (ДНР) в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.

«Вывод мирных граждан будет обеспечен в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы», — добавили в ведомстве.

