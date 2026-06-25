Работающая с Киевом ICEYE удвоит производство спутников

Финская компания ICEYE удвоит выпуск разведывательных спутников

Финская компания ICEYE, которая производит микроспутники, планирует удвоить выпуск разведывательных космических аппаратов. Об этом пишет Defense News.

Сейчас компания, которая работает с Киевом, выпускает 50 аппаратов в год. В ICEYE заявили, что к концу 2027-го будут производить до ста спутников ежегодно.

ICEYE основали в 2014 году как дочернее предприятие радиотехнологического факультета Университета Аалто. В 2019 году ракета «Союз-2.1б» вывела четвертый и пятый аппараты компании (ICEYE-X4 и ICEYE-X5). Следующий старт «Союза» с финскими спутниками состоялся в 2020 году. С 2022-го финский оператор сотрудничает с Украиной.

В мае стало известно, что Швеция запустила первый спутник для разведки на территории России. В течение двух лет Стокгольм планирует вывести на орбиту дюжину аппаратов.