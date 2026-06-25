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16:20, 25 июня 2026Наука и техника

Работающая с Киевом ICEYE удвоит производство спутников

Финская компания ICEYE удвоит выпуск разведывательных спутников
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Финская компания ICEYE, которая производит микроспутники, планирует удвоить выпуск разведывательных космических аппаратов. Об этом пишет Defense News.

Сейчас компания, которая работает с Киевом, выпускает 50 аппаратов в год. В ICEYE заявили, что к концу 2027-го будут производить до ста спутников ежегодно.

ICEYE основали в 2014 году как дочернее предприятие радиотехнологического факультета Университета Аалто. В 2019 году ракета «Союз-2.1б» вывела четвертый и пятый аппараты компании (ICEYE-X4 и ICEYE-X5). Следующий старт «Союза» с финскими спутниками состоялся в 2020 году. С 2022-го финский оператор сотрудничает с Украиной.

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