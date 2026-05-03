18:39, 3 мая 2026Мир

Страна ЕС запустила первый спутник для разведки на территории России

SVT Nyheter: Швеция запустила первый спутник для разведки на территории России
Мария Винар

Фото: Planet Labs

Швеция запустила первый спутник для разведки на территории России. Об этом сообщает SVT Nyheter.

Запуск состоялся с базы Ванденберг в Калифорнии и длился около 10 минут. За старт отвечала аэрокосмическая компания Space X.

Командующий Космическими силами Андерс Сандеман заявил, что страна Европейского союза (ЕС) планирует быстро нарастить собственные возможности для работы в космосе. «В течение двух лет Швеция выведет на орбиту Земли дюжину собственных спутников», — подчеркнул он.

Также Сандеман рассказал, что новые спутники будут использоваться для выявления военных объектов в России. Кроме того, аппараты будут предупреждать об угрозах и отслеживать перемещения войск, в том числе в районах, связанных с Балтийским морем и Арктикой.

Ранее сообщалось, что служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила о возросших рисках для национальной безопасности страны, указав, что основными источниками угроз являются Россия и Китай.

