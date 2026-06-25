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16:13, 25 июня 2026Силовые структуры

Возможный срок признания пропавшей в тайге семьи Усольцевых умершими раскрыли

Адвокат Алешкин: Усольцевых могут признать умершими
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Родственники семьи Усольцевых, которую с сентября 2025 года ищут в тайге Красноярского края, уже сейчас имеют право обратиться в суд с просьбой объявить Ирину, Сергея и их пятилетнюю дочерью умершими. Об этом aif.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Он пояснил, что по закону гражданина можно объявить умершим, если о нем нет сведений по месту жительства в течение пяти лет. Однако если человек пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать гибель от несчастного случая, срок сокращается до шести месяцев.

«Усольцевы пропали в тайге, где резко ухудшилась погода, рельеф сложный, есть различные риски», — сказал юрист. Суд в этом случае изучит обстоятельства и, если сочтет доказательства убедительными, вынесет решение, а днем смерти может быть признан день предполагаемой гибели.

Из близких родственников у семьи остались сын Ирины от первого брака Данил и его бабушка.

Семья пропала в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края, а их поиски не дали никаких результатов. Ранее анонимный источник из следственной группы выдвинул криминальную версию об исчезновении семьи.

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