Мария Погребняк вышла в свет с аксессуарами за сотни тысяч рублей

Блогерша Мария Погребняк пришла на премию Voice с аксессуарами за 390 тысяч рублей

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария вышла в свет с аксессуарами за сотни тысяч рублей. На роскошный образ блогерши обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость посетила премию Voice Influencer Awards 2026 в облегающем платье сливочного оттенка с кейпом, расшитым стразами. Свой образ она дополнила маленькой белой сумкой Chanel за 384 тысячи рублей. В качестве украшений она выбрала моносерьгу за 6,75 тысячи рублей.

В апреле Мария Погребняк похвасталась роскошным образом для родительского собрания. Предстала перед камерой в розовом полосатом поло и коричневом корсетном топе поверх него. Внешний вид завершали сумка Pinko и очки Miu Miu.

