Шойгу рассказал о контроле российской армии над Мариуполем

Министр обороны России Шойгу заявил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь

Мариуполь в настоящее время находится под контролем российской армии. В городе налаживается мирная жизнь, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, также к мирной жизни возвращаются освобожденные от украинских военных территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кроме того, остатки украинской военной группировки, находящиеся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, надежно блокированы по всему периметру завода, добавил Шойгу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о жителях и раненых на «Азовстали». По его словам, из-за действий националистов в бункерах завода укрываются более 150 мирных граждан. Командир батальона «Азов», который скрывается под «Азовсталью», заставляет страдать сотни людей, добавил он.