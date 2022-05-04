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Шойгу рассказал о контроле российской армии над Мариуполем

Министр обороны России Шойгу заявил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Мариуполь в настоящее время находится под контролем российской армии. В городе налаживается мирная жизнь, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, также к мирной жизни возвращаются освобожденные от украинских военных территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кроме того, остатки украинской военной группировки, находящиеся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, надежно блокированы по всему периметру завода, добавил Шойгу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о жителях и раненых на «Азовстали». По его словам, из-за действий националистов в бункерах завода укрываются более 150 мирных граждан. Командир батальона «Азов», который скрывается под «Азовсталью», заставляет страдать сотни людей, добавил он.

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Сергей Истомин
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