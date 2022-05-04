Кадыров рассказал о мирных жителях и раненых на «Азовстали»

Кадыров заявил, что под «Азовсталью» укрываются больше 150 мирных жителей и 170 раненых

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о мирных жителях и раненых на «Азовстали» в своем Telegram-канале. По его словам, из-за действий националистов в бункерах завода укрываются более 150 мирных жителей.

По словам Кадырова, командир батальона «Азов», который скрывается под «Азовсталью», заставляет страдать сотни людей. «У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — написал он. Глава Чечни также призвал командира «Азова» выйти на поле боя и показать себя.

Закончим раз и навсегда! Рамзан Кадыров Глава Чечни

Помимо этого, Кадыров счел необходимым начать проведение второго этапа спецоперации по всей Украине. Объяснил он это тем, что государства, которые, согласно их заявлениям, имеют на вооружении самое лучшее, «нагло» обеспечивают Украину. «И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел», — подчеркнул глава региона.

Эвакуация мирных жителей продолжается

С 29 апреля при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек. Это подтвердила координатор ООН на Украине Оснат Лубрани. Она не исключила, что на «Азовстали» может оставаться еще много гражданских лиц, и выразила готовность вместе МККК вернуться на завод для новой эвакуации.

О ситуации с эвакуацией гражданских с территории завода рассказал президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. Российский лидер подчеркнул важность договоренностей с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, которые позволили заняться выводом мирных жителей.

1 мая Министерство обороны России сообщило об эвакуации 80 гражданских лиц с территории завода. Их направили в населенный пункт Безыменное Донецкой народной республики (ДНР), а также предоставили им еду, ночлег и оказали необходимую помощь. Те, кто захотел отправиться в районы, подконтрольные Киеву, были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК). Начало эвакуации с «Азовстали» подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Украинская сторона открыла огонь во время режима тишины

28 апреля Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали». Тогда украинский лидер сказал, что Киев готов к немедленным переговорам по этому поводу.

До этого президент России Владимир Путин гарантировал жизнь всем, кто находится на территории предприятия, если они сложат оружие. Он отметил, что, несмотря на приказ об отмене штурма «Азовстали» и данные гарантии, киевские власти не позволяют бойцам воспользоваться возможностью сдаться.

Несмотря на начало эвакуации гражданских, 2 мая занимающие «Азовсталь» боевики «Азова» и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воспользовавшись режимом тишины, вышли на огневые позиции на предприятии и открыли огонь, сообщили в Минобороны России. Российские военные и войска Донецкой народной республики (ДНР) приступили к уничтожению этих позиций.