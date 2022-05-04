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Кадыров обратился к скрывающемуся на «Азовстали» командиру националистов

Кадыров призвал скрывающегося на «Азовстали» командира батальона «Азов» выйти на поле боя
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал командира батальона «Азов», который скрывается» на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, выйти на поле боя. Об он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров обратился к командиру националистов в бункере на «Азовстали» с вопросом, не стыдно ли ему «держать больных, женщин и стариков». Глава Чечни предложил ему выйти на поле боя и показать себя. «Закончим раз и навсегда!» — резюмировал он.

Ранее глава Чечни заявил, что считает необходимым начать проведение второго этапа спецоперации по всей Украине. По его словам, операцию следует провести не только в ДНР и ЛНР, но и по всей территории Украины, так как мировые государства, которые, согласно их заявлениям, имеют на вооружении самое лучшее, нагло обеспечивают Украину. «И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел», — подчеркнул глава региона.

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Марина Совина
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