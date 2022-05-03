Кадыров предложил начать второй этап спецоперации по всей Украине

Кадыров заявил, что необходимо начать второй этап спецоперации на всей территории Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что считает необходимым начать проведение второго этапа спецоперации по всей Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, операцию следует провести не только в ДНР и ЛНР, но и по всей территории Украины, так как мировые государства, которые, по их словам, имеют на вооружении самое лучшее, нагло обеспечивают Украину. «И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел», — подчеркнул глава Чечни. Кадыров добавил, что надо поставить точку и начать второй этап спецоперации, чтобы это не длилось.

Ранее Кадыров рассказал, что возвратившиеся после участия в спецоперации на Украине добровольцы стремятся вновь попасть на передовую. По его словам, бойцы хотят «завершить борьбу с нацистами». Также политик заявил, что с базы Российского университета спецназа в Гудермесе каждую неделю на Украину выдвигается «200 воинов доброй воли на борьбу с врагами человечества».