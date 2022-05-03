Кадыров рассказал о желающих снова попасть на передовую добровольцах

Кадыров рассказал о возвратившихся с Украины добровольцах, желающих вернуться на передовую

Возвратившиеся после участия в спецоперации на Украине добровольцы стремятся вновь попасть на передовую. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцы хотят «завершить борьбу с нацистами». Также политик заявил, что с базы Российского университета спецназа в Гудермесе каждую неделю на Украину выдвигается «200 воинов доброй воли на борьбу с врагами человечества».

Ранее глава республики заявил об отправке очередной группы добровольцев на Украину. «Очередной контингент добровольцев выехал в зону проведения специальной военной операции на Украине. Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России», — написал Кадыров. Он отметил, что добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе

3 мая Кадыров рассказал, как военные из Луганской народной республики и Чечни провели масштабное наступление по всей линии фронта в ЛНР. По его словам, враг был вынужден отступить, покинув свои укрепленные позиции.