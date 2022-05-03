Глава Чечни Кадыров рассказал о масштабном наступлении по всей линии фронта в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, как военные из Луганской народной республики и Чечни провели масштабное наступление по всей линии фронта в ЛНР. По его словам, враг был вынужден отступить, покинув свои укрепленные позиции.

«Помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что второго мая бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода "Заря", расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», — написал он.

Кадыров отметил, что молниеносное нападение выбило противника из укрепленных позиций, отбросив его на большое расстояние. Как итог, были уничтожены семь единиц техники и более сотни вражеских бойцов.

Ранее постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон внимательно следит за всеми событиями, касающимися проведения Россией спецоперации на Украине. По его мнению, нет признаков того, что Китай помогает Москве в этом вопросе.