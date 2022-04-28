Кадыров сообщил об отправке на Украину еще одной группы добровольцев

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке на Украину еще одной группы добровольцев

В зону проведения спецоперации на Украине отправлена еще одна группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Очередной контингент добровольцев выехал в зону проведения специальной военной операции на Украине. Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России», — написал Кадыров.

Он отметил, что добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе, где их учили тактической стрельбе и ведению боя в лесном массиве. По его словам, такой подход позволяет «в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач».

В заключение глава Чечни пожелал добровольцам удачи и выразил уверенность, что все задачи президента России Владимира Путина будут выполнены.

Ранее Кадыров сообщал об отправке на Украину отряда добровольцев, которые прошли полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Он уточнил, что основным азам военного искусства их обучили профессиональные инструкторы.