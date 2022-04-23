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Кадыров рассказал об отправке нового отряда добровольцев на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередного отряда добровольцев на Украину
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Минкультуры России / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке из республики нового отряда добровольцев для участия в военной спецоперации России на Украине.

Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью

Рамзан КадыровГлава Чечни

Кадыров сообщил, что каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, основным азам военного искусства их обучили профессиональные инструкторы.

Добровольцев проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр внутренних дел республики Руслан Алханов.

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Мариуполь

21 апреля Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками украинского города Мариуполь. По его словам, территория города планомерно зачищена от националистов и «остальной погани». Кроме того, взят под контроль стратегический объект — административное здание металлургического комбината «Азовсталь», территория к нему прилегающая также зачищена.

По словам Кадырова, взятие города осложнялось методом сражений, которые применяли националисты. Они располагали огневые позиции около жилых домов, что усложняло задачу российских войск по ликвидации противника.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военные совместно с силами народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили Мариуполь, заблокировав остатки формирований украинских националистов в промышленной зоне завода «Азовсталь».

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участников украинских военных формирований сдались в плен в ходе боев в Мариуполе

В свою очередь глава государства в разговоре с Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

По его словам, российским солдатам и офицерам не нужно лезть в катакомбы и проводить зачистку под землей промышленного объекта. В этой связи Путин потребовал у министра обороны Шойгу заблокировать промзону «Азовстали» в Мариуполе так, чтобы «муха не пролетела».

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Настрой украинских солдат

Кадыров объяснил решение Путина тем, что основная цель уже достигнута, бандеровцы заблокированы в промышленных зонах и оттуда никуда не денутся, а их единственный выход — сдаться в плен.

Как рассказал глава Чечни, сдавшиеся в Мариуполе солдаты жаловались на то, что на боевых позициях им давали еду всего лишь один раз за два дня. Также, рассказали они, у бойцов нет никакого боевого настроя, их мнимое единство держится на угрозах расстрела за неповиновение со стороны командования.

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Слухи о планах убить Зеленского

22 апреля Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что он якобы планирует убить президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал эту информацию ерундой, однако рекомендовал украинскому лидеру бежать «куда глаза глядят».

По его словам, Зеленский не оправдал доверия, и скоро ему «свои же отправят салам алейкум». «Не жил ты достойно, и не умрешь ты достойно, получается. Давай, беги!», — заявил глава Чечни.

Кадыров также назвал президента Украины всего лишь хорошим игроком КВН и уверил, что он никак не мешает российской стороне.

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Марина Совина
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