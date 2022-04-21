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Кадыров рассказал о настрое украинских солдат

Глава Чечни Кадыров сообщил об отсутствии боевого настроя у украинских солдат в Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о настрое украинских солдат, находящихся в Мариуполе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сдавшиеся солдаты сетовали на то, что на боевых позициях им давали еду всего лишь один раз за два дня. Также, рассказали они, у бойцов нет никакого боевого настроя, их мнимое единство держится на угрозах расстрела за неповиновение со стороны командования.

Ранее Кадыров сообщил о взятии Мариуполя под контроль российскими войсками. Он объяснил, что территория города планомерно зачищена от националистов и «остальной погани». Кроме того, взят под контроль стратегический объект — административное здание металлургического комбината «Азовсталь», территория, к нему прилегающая, также зачищена.

21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

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Марина Совина
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