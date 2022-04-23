Кадыров сообщил об отправке еще одного отряда добровольцев на Украину

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке еще одного отряда добровольцев на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке из республики еще одного отряда добровольцев для участия в военной спецоперации России на Украине.

«Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации», — написал Кадыров. Добровольцев проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр внутренних дел республики Руслан Алханов.

Глава Чечни подчеркнул, что каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, основным азам военного искусства их обучили профессиональные инструкторы.

21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками Мариуполя. По его словам, взятие города осложнялось методом сражений, которые применяли националисты.

21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных. Позже Кадыров объяснил приказ президента тем, что основная цель уже достигнута, бандеровцы заблокированы в промышленных зонах и оттуда никуда не денутся.