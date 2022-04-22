Кадыров прокомментировал слухи о планах убить Зеленского

Глава Чечни Кадыров рекомендовал президенту Украины Зеленскому бежать «куда глаза глядят»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что он якобы планирует убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал эту информацию ерундой, однако рекомендовал президенту Украины бежать «куда глаза глядят». По его словам, Зеленский не оправдал доверия, и скоро ему «свои же отправят салам алейкум». «Не жил ты достойно, и не умрешь ты достойно, получается. Давай, беги!», — заявил глава Чечни. Он также назвал украинского лидера всего лишь хорошим игроком КВН и уверил, что он никак не мешает российской стороне.

9 марта советник главы Офис президента Украины Михаил Подоляк заявил о более 10 попытках ликвидировать президента страны. «У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки — они все это отслеживают, и все эти ДРГ (диверсионно-разведывательные группы, — прим. «Ленты.ру») еще на подходах ликвидируются», — заявил Подоляк.