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Кадыров прокомментировал слухи о планах убить Зеленского

Глава Чечни Кадыров рекомендовал президенту Украины Зеленскому бежать «куда глаза глядят»
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что он якобы планирует убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал эту информацию ерундой, однако рекомендовал президенту Украины бежать «куда глаза глядят». По его словам, Зеленский не оправдал доверия, и скоро ему «свои же отправят салам алейкум». «Не жил ты достойно, и не умрешь ты достойно, получается. Давай, беги!», — заявил глава Чечни. Он также назвал украинского лидера всего лишь хорошим игроком КВН и уверил, что он никак не мешает российской стороне.

9 марта советник главы Офис президента Украины Михаил Подоляк заявил о более 10 попытках ликвидировать президента страны. «У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки — они все это отслеживают, и все эти ДРГ (диверсионно-разведывательные группы, — прим. «Ленты.ру») еще на подходах ликвидируются», — заявил Подоляк.

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Марина Совина
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