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Власти Украины насчитали более десятка покушений на Зеленского

В офисе президента Украины насчитали более 10 попыток ликвидировать Зеленского

Фото: Umit Bektas / Reuters

Офис президента Украины насчитал более 10 попыток ликвидировать президента страны Владимира Зеленского. Такими подсчетами поделился советник главы ведомства Михаил Подоляк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка», — рассказал Подоляк. Выводы в Офисе президента сделали на основе того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ).

Власти Украины с начала российской операции по защите Донбасса несколько раз сообщали о якобы попытках покушения на Зеленского. По версии украинцев, эти попытки успешно предотвращаются. Подоляк убежден, что это заслуга украинских спецслужб. «У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки — они все это отслеживают, и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются», — поделился советник.

Дмитрий Настасьев
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