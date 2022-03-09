Власти Украины насчитали более десятка покушений на Зеленского

В офисе президента Украины насчитали более 10 попыток ликвидировать Зеленского

Офис президента Украины насчитал более 10 попыток ликвидировать президента страны Владимира Зеленского. Такими подсчетами поделился советник главы ведомства Михаил Подоляк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка», — рассказал Подоляк. Выводы в Офисе президента сделали на основе того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ).

Власти Украины с начала российской операции по защите Донбасса несколько раз сообщали о якобы попытках покушения на Зеленского. По версии украинцев, эти попытки успешно предотвращаются. Подоляк убежден, что это заслуга украинских спецслужб. «У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки — они все это отслеживают, и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются», — поделился советник.