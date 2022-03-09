Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

Все заявления президента Украины Владимира Зеленского следует оценивать, учитывая его «специфическое» состояние. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала это «специфическое» состояние неадекватным, а также призвала не воспринимать всерьез слова политика о готовности отказаться от членства в НАТО.

«Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что МИД России подтвердил информацию о готовящейся встрече министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Она должна состояться в четверг, 10 марта в турецкой Анталье.