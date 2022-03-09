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МИД России подтвердил планы о контакте Лаврова с Кулебой

Захарова заявила, что 9 марта Лавров вылетит в Турцию, где он встретится с Кулебой
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

МИД России подтвердил вылет, что на среду, 9 марта, намечен вылет министра Сергея Лаврова в Турцию на Анталийский форум, где планируется его контакт с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

«Действительно сегодня планируется вылет российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Турцию», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил дату встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, встреча планируется 10 марта в Анталье. «Если прилетит в Анталию, я тоже прилечу, сядем, поговорим», — сказал он.

Марина Совина
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