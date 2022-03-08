Кулеба подтвердил дату встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил дату встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Кулеба, встреча с Лавровым планируется 10 марта в Анталье. «Если прилетит в Анталию, я тоже прилечу, сядем, поговорим», — сказал он.

Дмитрий Кулеба заявил, что настроен на серьезный разговор Сергеем Лавровым в Турции. По его словам, если российский коллега тоже настроен на предметную беседу, то он будет к ней готов.