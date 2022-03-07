Глава МИД Украины рассказал о настрое на серьезный разговор с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что настроен на серьезный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в Турции. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

Кулеба отметил, что, если Лавров тоже настроен на предметную беседу на полях дипломатического форума в Анталье, то он будет к ней готов. Украинский министр также добавил, что Киев давно хочет прямого разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Он также добавил, что заявит об этом Лаврову в ходе беседы.

Ранее глава МИД Украины рассказал, что Киев попросил прямых переговоров Путина и Зеленского. До этого о предложении Владимиру Путину сесть за стол переговоров заявил и сам Владимир Зеленский.

