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Стало известно место убийства участника переговоров с Россией

Блогер Шарий заявил, что представителя Украины на переговорах Киреева убили в центре Киева

Фото: Telegram-канал BAZA

Член украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев был убит Службой безопасности Украины (СБУ) в центре Киева. Об этом заявил украинский блогер, журналист Анатолий Шарий, сообщает РИА Новости.

Он назвал местом гибели дипломата площадку перед Печерским судом Киева. «Переговорщика на первой Гомельской встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову», — написал Шарий.

О смерти Киреева стало известно из заявлений депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Парламентарий рассказал, что СБУ заподозрила переговорщика в государственной измене, он попытался сопротивляться при задержании и был убит.

До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, пока неизвестно.

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Алевтина Запольская
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