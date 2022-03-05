В Раде заявили об убийстве члена украинской делегации

Служба безопасности Украины (СБУ) убила члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, сообщает РИА Новости.

Предположительно, Киреев был заподозрен в государственной измене, попытался сопротивляться при задержании и был убит. Официально власти Украины пока не подтвердили эту информацию.

До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, пока неизвестно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна предпринимает все усилия для соблюдения договоренностей с Россией насчет создания гуманитарных коридоров и эвакуации граждан. Он подчеркнул, что после вывоза жителей примет решения о дальнейшем продолжении диалога.