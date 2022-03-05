Зеленский дал оценку переговорам с Россией

Украина предпринимает все усилия, чтобы обеспечить выполнение договоренностей, заключенных на переговорах с Россией. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

По словам политика, прежде всего речь идет о создании гуманитарных коридоров и обеспечения их безопасности для эвакуации граждан. «Это одна из главных задач именно сегодня», — сказал Зеленский.

Он также дал оценку текущему диалогу с Россией, заявив, что «посмотрит», может ли страна «пойти дальше в переговорном процессе».

Ранее стало известно, что украинские власти планируют эвакуировать по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи около 215 тысяч человек. Они были открыты утром 5 марта.