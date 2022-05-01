Минобороны сообщило об эвакуации 80 гражданских с «Азовстали»

МО РФ сообщило, что с «Азовстали» эвакуировали 80 гражданских, в том числе женщин и детей

Министерство обороны России (МО РФ) сообщило об эвакуации 80 гражданских лиц, которые удерживались Вооруженными силами Украины (ВСУ), с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Как отметили в ведомстве, среди них были в том числе женщины и дети.

Мирных жителей эвакуировали в населенный пункт Безыменное Донецкой народной республики (ДНР). Всем им предоставили еду, ночлег и оказали необходимую помощь. Те, кто захотел отправиться в районы, подконтрольные Киеву, были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК). Российское министерство также опубликовало кадры освобождения людей с территории завода.

Эвакуацию с «Азовстали» подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, примерно 100 человек встретят в Запорожье, которое находится под контролем украинских сил.

На территории завода остаются мирные жители

Как рассказал РИА Новости один из местных жителей, который вышел из прилегающих к комбинату кварталов, на территории завода могут оставаться около 300 человек. «Может, чуть больше, я так думаю», — сказал он.

Похожую цифру назвали и в Киеве. Командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега заявил, что в бункерах завода остаются несколько сотен гражданских и около 20 детей. «Сколько нужно еще таких попыток — это два или один заход», — добавил он.

Владимир Зеленский объявил, что эвакуация мирных жителей с «Азовстали» продолжится 2 мая в 8:00 по местному времени, передает ТАСС. «Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя», — добавил президент Украины.

Путин гарантировал жизнь всем сложившим оружие

28 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали». Тогда украинский лидер сказал, что Киев готов к немедленным переговорам по этому поводу.

До этого президент России Владимир Путин гарантировал жизнь всем, кто находится на территории предприятия, если они сложат оружие. При этом он отметил, что, несмотря на приказ об отмене штурма «Азовстали» и данные гарантии, киевские власти не позволяют бойцам воспользоваться возможностью сдаться.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение, что страны Запада, поднимающие вопрос эвакуации населения, заинтересованы в ее использовании для освобождения наемников. «Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории "Азовстали" огромное количество офицеров высшего состава и сотрудники спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании», — объяснил он.

Глава МИД Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset объяснил, что киевские власти пытаются всеми силами добиться вывода с «Азовстали» оставшихся там украинских радикалов, так как среди них могут оказаться западные офицеры и наемники. «Там много персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов», — отметил Лавров.