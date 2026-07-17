Статслужба США: Импорт сыра из России вырос до исторически максимальной суммы

За январь-май 2026 года США довели закупки российского сыра до исторически максимальной суммы. Эти данные американской статистической службы процитировало РИА Новости.

Импорт оценили в 133,8 тысячи долларов. В тот же период прошлого года речь шла о 96,3 тысячи долларов.

Основными поставщиками сыра на рынок Соединенных Штатов оказались Италия и Франция, которые довели свой экспорт до 210,8 и 121 миллиона долларов соответственно. Кроме того, США купили испанского сыра на 47,8 миллиона долларов. Российская доля оценивается менее чем в процент.

По итогам последнего 2026 года суммарная стоимость поставок российского сыра в Грузию выросла в 1,7 раза в сравнении с тем же периодом 2025-го. За отчетный период отечественные экспортеры отправили в соседнее государство сыра на общую сумму 705,9 тысячи долларов. Достигнутый результат оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений. Такая динамика обеспечила России статус крупнейшего поставщика данного вида продукции в Грузию по итогам мая.