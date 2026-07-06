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12:58, 6 июля 2026Экономика

Россия завалила постсоветскую страну сыром

РИА Новости: Поставки российского сыра в Грузию выросли в 1,7 раза в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам мая 2026 года суммарная стоимость поставок российского сыра в Грузию увеличилась в 1,7 раза в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком наращивании отгрузок в этом направлении сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы постсоветской страны.

За отчетный период отечественные экспортеры отправили в соседнее государство сыра на общую сумму 705,9 тысячи долларов. Достигнутый результат оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений, то есть как минимум с 2009 года.

Подобная динамика позволила России стать крупнейшим поставщиком этого вида продукции в Грузию по итогам мая. В целом за первые пять месяцев стоимость отгрузок достигла 2,5 миллиона долларов. Год к году показатель увеличился в полтора раза.

Грузия, в свою очередь, заметно нарастила поставки рыбы на российский рынок. За последний месяц весны экспорт этого вида продукции из постсоветской страны в РФ достиг исторического максимума и составил 1,3 миллиона долларов в денежном выражении. В итоге Россия стала главным импортером грузинской рыбы.

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