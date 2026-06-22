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09:52, 22 июня 2026Экономика

Постсоветская страна нарастила поставки рыбы в Россию до максимума

РИА Новости: Экспорт рыбы из Грузии в Россию достиг 1,3 млн долларов в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам мая 2026 года поставки рыбы из Грузии в Россию достигли максимума в деньгах за всю историю статистических наблюдений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы постсоветской страны.

За отчетный период экспорт достиг 1,3 миллиона долларов в денежном выражении. Для сравнения, месяцем ранее показатель находился на уровне 1,1 миллиона. Таким образом, за май поставки увеличились на 200 тысяч долларов в стоимостном плане, или на 18,2 процента.

Поставок рыбы из Грузии в России практически не было до июня 2025 года. С тех пор экспорт осуществляется в бесперебойном режиме, за исключением января 2026-го.

Достигнутый в конце весны результат оказался максимальным месячным как минимум с 2009 года. Более ранних данных грузинская статслужба не предоставляет. Заметное наращивание импорта позволило России стать крупнейшим покупателем рыбы из постсоветской страны. В топ-3 также вошли Казахстан (500,1 тысячи долларов) и Азербайджан (313,1 тысячи).

Рост импорта из Грузии фиксируется на фоне заметного подорожания ряда видов рыбы на российском рынке. Стремительнее всего в последнее время выросли цены на мойву, отмечал глава ВАРПЭ Герман Зверев. Подобную динамику он связал с последствиями запрета промысла атлантической мойвы. На этом фоне вылов этой рыбы в России фактически упал до нуля. Кроме того, образовался провал по иваси и уменьшилась добыча трески, констатировал руководитель отраслевого объединения.

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