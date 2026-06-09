Цены на один вид рыбы в России устремились в космос

ВАРПЭ: Цена на мойву в России летит в космос

Вылов рыбы в прошлом году оказался не таким хорошим, как может показаться. Об этом заявил руководитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его процитировала «Комсомольская правда».

Он признал, что «был плюс» по минтаю, сельди и лососю. Однако образовался провал по иваси. Кроме того, сильно уменьшился вылов трески, а в случае атлантической мойвы он и вовсе упал до нуля из-за запрета промысла.

«В целом вылов снизился на 230 тысяч тонн», — констатировал Зверев.

По его словам, отпускная цена на мороженую сельдь в 2025 году снизилась и продолжает падать. А вот стоимость мойвы «летит в космос».

Как подчеркнул Зверев, ни одно государство в мире не сталкивается с такой уникальной логистической задачей, как Россия. Основной объем рыбы добывают за восемь-девять тысяч километров от наиболее населенных районов потребления. И если в СССР логистических центров было не меньше 200-250, то сегодняшняя холодильно-складская инфраструктура России выглядит, как «пустыня Сахара». В наличии всего 15-20 крупных межрегиональных оптово-распределительных «оазисов».

«Логистическое трение» прибавляет к конечной цене рыбы около 35 процентов стоимости (железная дорога, автодорога, хранение). Это огромная величина», — пояснил глава ВАРПЭ.

С января по апрель 2026 года Япония купила российских рыбы и морепродуктов на 249 миллионов долларов.