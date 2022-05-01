Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны опубликовало кадры освобождения 80 человек с «Азовстали»

Минобороны России опубликовало видео с освобождением 80 человек с «Азовстали»

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация 80 человек с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видны ряды освобожденных людей, несущих свои вещи, некоторые идут с домашними животными. Возле автобусов, предназначенных для эвакуации, их ждут военнослужащие.

Далее жителей привезли в населенный пункт Безыменное Донецкой народной республики, где им предоставили еду, ночлег, а также оказали необходимую помощь.

Об освобождении мирных жителей с «Азовстали» стало известно 1 мая. В Минобороны отметили, что для эвакуации был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил эвакуацию с комбината «Азовсталь».

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Губернатор Курской области назвал диверсией обрушение моста
Москвич провел расследование и самостоятельно разоблачил вора своих денег
Пожар на объекте Минобороны в Белгородской области локализован
Минобороны опубликовало кадры освобождения 80 человек с «Азовстали»
Травмированный Овечкин рассказал о самочувствии
Автомобиль едва не упал на улицу с многоярусной парковки в Москве
Конгресс начал рассматривать запрос Байдена о беспрецедентной помощи Украине
Опубликованы фотографии разрушенного в Курской области моста
Во Франции высказались о влиянии антироссийских санкций на ситуацию в мире
Россияне подали более миллиона заявлений на новые выплаты на детей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.