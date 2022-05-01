Минобороны опубликовало кадры освобождения 80 человек с «Азовстали»

Минобороны России опубликовало видео с освобождением 80 человек с «Азовстали»

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация 80 человек с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видны ряды освобожденных людей, несущих свои вещи, некоторые идут с домашними животными. Возле автобусов, предназначенных для эвакуации, их ждут военнослужащие.

Далее жителей привезли в населенный пункт Безыменное Донецкой народной республики, где им предоставили еду, ночлег, а также оказали необходимую помощь.

Об освобождении мирных жителей с «Азовстали» стало известно 1 мая. В Минобороны отметили, что для эвакуации был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил эвакуацию с комбината «Азовсталь».