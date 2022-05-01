Президент Зеленский подтвердил эвакуацию мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе

Первая группа мирных жителей в составе примерно 100 человек эвакуирована с комбината «Азовсталь» в Мариуполе и направляется на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК.

«Завтра встретим их в Запорожье», — добавил он, подтвердив сообщения об эвакуации.

Ранее сообщалось, что с территории комбината эвакуированы еще 40 человек, среди них 8 детей. Корреспондент РИА Новости рассказал, что гражданское население вывозили на трех автобусах. В числе эвакуированных --14 женщин.

30 апреля стало известно, что с территории завода в Мариуполе вышли 25 человек, включая 6 детей до 14 лет.

Один из местных жителей рассказал, что на территории «Азовстали» могут находиться до 300 гражданских.