Еще 40 человек эвакуировали с территории завода «Азовсталь»

Еще 40 человек эвакуировали с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Еще 40 человек, среди них восемь детей, эвакуировали с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Корреспондент рассказал, что гражданское население вывозили на трех автобусах. В числе эвакуированных --14 женщин.

Ранее стало известно, что на территории завода «Азовсталь» могут находиться около 300 человек. Об этом рассказал один из местных жителей.

1 мая Минобороны России сообщило, что с территории заблокированного завода эвакуировали 46 человек. Днем 30 апреля территорию покинули 25 местных жителей, а с наступлением темноты вышла вторая группа из 21 человека.