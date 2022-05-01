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Названо примерное число остающихся в «Азовстали» мирных жителей

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться около 300 человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стало известно примерно число мирных жителей, которые могут оставаться на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из местных жителей.

Мужчина, который вышел из прилегающих к комбинату кварталов, рассказал, что там могут оставаться еще несколько сотен человек. «Человек 300. Может, чуть больше, я так думаю», — считает он.

Ранее российское Минобороны сообщило, что из домов у заблокированного комбината «Азовсталь», эвакуированы 46 человек. Две группы мирных жителей вышли после установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора. По данным ведомства, людям предоставили питание и необходимую медицинскую помощь.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали».

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Платон Щукин
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