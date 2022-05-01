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Минобороны сообщило об эвакуации 46 человек с «Азовстали» в Мариуполе

Минобороны сообщило, что 46 человек вышли по гумкоридору из домов рядом с «Азовсталью»

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

46 человек эвакуировались из домов у заблокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает Минобороны России, передает «Интерфакс».

«Днем 30 апреля вышли 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в населенный пункт Безыменное», — рассказали в ведомстве. Сообщается, что две группы мирных жителей вышли после установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора.

В Минобороны также сообщили, что всем гражданским предоставили ночлег и питание и оказали необходимую медицинскую помощь.

30 апреля стало известно, что с территории завода в Мариуполе вышли 25 человек, включая 6 детей до 14 лет.

Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак рассказал, что организация поддерживает контакты с представителями Москвы и Киева, чтобы обеспечить эвакуацию людей из Мариуполя. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан.

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Алина Гончарова
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