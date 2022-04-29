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В ООН рассказали о работе над эвакуацией мирного населения из Мариуполя

ООН поддерживает контакты с Москвой и Киевом по эвакуации населения из Мариуполя

Фото: Victor / Xinhua / Globallookpress.com

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак рассказал, что организация поддерживает контакты с представителями Москвы и Киева, чтобы обеспечить эвакуацию людей из Мариуполя. Цитату приводит ТАСС.

«Я пока не могу рассказать о каких-то новых деталях. Мы продолжаем контакты на высоком уровне в Москве и Киеве с представителями властей двух стран», — пояснил он.

28 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. «Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских с "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

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Виктория Кондратьева
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