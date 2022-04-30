Стало известно о 25 покинувших «Азовсталь» мирных жителях

Территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули 25 гражданских, включая 6 детей

Группа из мирных жителей покинула территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, передает ТАСС.

Всего с территории предприятия вышли 25 человек, включая 6 детей до 14 лет.

Ранее стало известно, что семейная пара с ребенком покинула комбинат «Азовсталь» по гуманитарному коридору.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали».