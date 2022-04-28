Зеленский заявил о готовности к переговорам об эвакуации с «Азовстали»

Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам об эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам украинского лидера, Киев готов к неотложным переговорам и к «немедленному воплощению достигнутых договоренностей» и рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. После их встречи вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о начале подготовки к эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь».

Российский президент Владимир Путин одобрил участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали». По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, политик согласился на привлечение международных организаций к эвакуации мирных жителей с завода в Мариуполе. В офисе генсека уточнили, что дискуссия об эвакуации людей будет продолжена с Минобороны России.