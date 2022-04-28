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Генсек ООН обсудил с Зеленским эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»

Генсек ООН Гутерриш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»
Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский

Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совместной с Гутерришем пресс-конференции Зеленский сообщил, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали», передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук после встречи президента страны Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявила о начале подготовки к эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь».

27 апреля в ООН сообщили, что управление организации по гуманитарным вопросам провело контакты с Россией и Украиной и сформировало команду для подготовки к операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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Марина Совина
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