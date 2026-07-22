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23:28, 22 июля 2026 (обновлено: 23:31, 22 июля 2026)Мир

Прохожий плюнул в Мадьяра

В Будапеште прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Мадьяра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Мадьяр

Петер Мадьяр. Фото: Emmi Korhonen / Globallookpress.com

В Будапеште прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС.

«В Петера Мадьяра плюнули. Премьер-министр не станет выдвигать обвинений и пожелал здоровья человеку, оскорбившему его», — отмечается в заявлении.

Инцидент произошел на Западном вокзале, когда политик шел по перрону вместе с министром транспорта Давидом Витези. Неизвестный зашел им за спину и плюнул в премьер-министра. Охрана немедленно увела хулигана.

Мадьяр считает, что люди не виноваты в том, что в их сердцах живет ненависть. Он возложил вину за это на пропаганду предыдущего правительства Виктора Орбана и заявил, что Венгрия движется к становлению гуманной страной.

Ранее Мадьяр заявил о намерении предложить пост президента страны всемирно известной венгерской шахматистке Юдит Полгар. Он отметил, что счел бы большой честью, если бы она приняла это предложение.

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