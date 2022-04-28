Генсек ООН встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве

Генсек ООН Гутерриш провел встречу с Зеленским и Кулебой в Киеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Гутерриша Фархана Хака.

По его словам, вскоре пройдет пресс-конференция по итогам переговоров.

Ранее генсек ООН посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

В ходе встречи с Лавровым генсек ООН заявил о необходимости создать условия для прекращения огня на Украине. Он добавил, что в Организации Объединенных Наций также хотят минимизировать негативные последствия текущего кризиса для разных частей мира.