Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Генсек ООН встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве

Генсек ООН Гутерриш провел встречу с Зеленским и Кулебой в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Гутерриша Фархана Хака.

По его словам, вскоре пройдет пресс-конференция по итогам переговоров.

Ранее генсек ООН посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

В ходе встречи с Лавровым генсек ООН заявил о необходимости создать условия для прекращения огня на Украине. Он добавил, что в Организации Объединенных Наций также хотят минимизировать негативные последствия текущего кризиса для разных частей мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Польша ответила на сообщения о планах установить контроль над Западной Украиной
На Украине заподозрили в госизмене нового мэра Херсона
Лишившаяся жилья россиянка плеснула в полицейских кипятком и попала на видео
Тайсон Фьюри попал в пятерку лучших боксеров мира
В российском селе во время природного пожара погиб человек
Сотрудница Victoria’s Secret раскрыла судьбу возвращенного покупателями белья
В России выпустят недорогой защищенный смартфон
Стало известно о гибели российского солдата в граничащем с Украиной регионе
Магазины OBI захотели купить
Юрист назвала порядок действий при обсчете в магазине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.