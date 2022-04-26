Путин обсудит ситуацию на Украине с генсеком ООН

Владимир Путин проведет переговоры с генсеком ООН Гуттеришем в Кремле

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттеришем в Кремле. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации издания, генсек ООН прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине. Сперва он планирует встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, после чего проведет встречу с Путиным.

Ранее стало известно, что во время визита в Москву Гутерриш хочет обсудить шаги по урегулированию на Украине. Он заявлял о намерении обсудить с российскими властями шаги для помощи мирным гражданам безопасно покинуть охваченные конфликтом территории.