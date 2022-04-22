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Стало известно о темах визита генсека ООН в Москву

Во время визита в Москву Гутерриш хочет обсудить с Путиным урегулирование на Украине

Фото: Globallookpress.com

Во время своего визита в Москву генсек ООН Антониу Гутерриш хочет обсудить шаги по урегулированию на Украине. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко, передает ТАСС.

Секретарь Гутерриша сообщил, что «послание генерального секретаря будет состоять в том, что он хочет обсудить с руководством России, какие шаги можно сейчас предпринять, чтобы орудия замолчали, чтобы помочь желающим людям безопасно покинуть охваченные конфликтом территории».

22 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин 26 апреля примет Антониу Гутерриша в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что генсек ООН прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Николай Чигасов
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