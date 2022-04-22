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Путин примет в Москве генсека ООН

Пресс-секретарь Песков сообщил о встрече Путина с генсеком ООН Гутерришем 26 апреля
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин 26 апреля примет генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что генсек ООН прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. О«н также будет принят президентом России Владимиром Путиным», — объяснил Песков.

20 апреля стало известно, что Антониу Гутерриш направил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому письма с просьбой принять его визит в Москве и Киеве. По словам представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика, письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины еще 19 апреля.

Ранее Песков заявил, что решение о том, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии, в настоящее время не принималось. Он отметил, что Кремль проинформирует, когда соответствующее решение будет принято.

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Никита Абрамов
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