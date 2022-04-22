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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Песков заявил, что решение об участии президента Путина в саммите G20 пока не принималось

Фото: Mast Irham / Reuters

Решение о том, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии, в настоящее время не принималось. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что проинформирует, когда соответствующее решение будет принято.

Ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати подтвердила приглашение президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20). По ее словам, на саммит приглашены лидеры всех стран-членов, в том числе глава российского государства.

Саммит планируют провести на острове Бали 15-16 ноября.

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Юлия Ямпольская
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