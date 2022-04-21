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В G20 подтвердили приглашение Путина на саммит

В G20 подтвердили приглашение президента России Путина на саммит «Большой двадцатки»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати подтвердила приглашение президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), пишет ТАСС.

Глава Минфина Индонезии, председательствующей в этом году в G20, заявила, что на саммит приглашены лидеры всех стран-членов, в том числе президент России. «Уже все страны в G20 получили свои приглашения», — сказала она журналистам на выступлении в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Известно, что саммит планируют провести на острове Бали 15-16 ноября.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Центробанка ЕС Кристин Лагард покинули зал во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» в Вашингтоне. По словам Йеллен, она приняла это решение чтобы указать на позицию Вашингтона по спецоперации РФ на Украине. Также, заседание организации покинули председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, вице-премьер Канады Христя Фриланд и представители Украины. Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки остался в зале.

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Марина Совина
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