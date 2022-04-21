В G20 подтвердили приглашение Путина на саммит

В G20 подтвердили приглашение президента России Путина на саммит «Большой двадцатки»

Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати подтвердила приглашение президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), пишет ТАСС.

Глава Минфина Индонезии, председательствующей в этом году в G20, заявила, что на саммит приглашены лидеры всех стран-членов, в том числе президент России. «Уже все страны в G20 получили свои приглашения», — сказала она журналистам на выступлении в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Известно, что саммит планируют провести на острове Бали 15-16 ноября.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Центробанка ЕС Кристин Лагард покинули зал во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» в Вашингтоне. По словам Йеллен, она приняла это решение чтобы указать на позицию Вашингтона по спецоперации РФ на Украине. Также, заседание организации покинули председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, вице-премьер Канады Христя Фриланд и представители Украины. Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки остался в зале.