Глава Минфина Японии остался в зале во время выступления России на встрече G20

Kyodo: глава Минфина Японии не покидал встречу G20 во время выступления делегатов России

Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки остался в зале во время выступления делегатов России на встрече «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что министр не покидал заседание глав финансовых ведомств, когда свою речь начал его российский коллега Антон Силуанов. Причины такого решения не уточняются.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Центробанка ЕС Кристин Лагард покинули зал во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне. Помимо Йеллен и Лагард, заседание организации покинули председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, вице-премьер Канады Христя Фриланд и представители Украины.

