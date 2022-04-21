Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава Минфина Японии остался в зале во время выступления России на встрече G20

Kyodo: глава Минфина Японии не покидал встречу G20 во время выступления делегатов России
Сюнъити Судзуки

Сюнъити Судзуки. Фото: Globallookpress.com

Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки остался в зале во время выступления делегатов России на встрече «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что министр не покидал заседание глав финансовых ведомств, когда свою речь начал его российский коллега Антон Силуанов. Причины такого решения не уточняются.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Центробанка ЕС Кристин Лагард покинули зал во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне. Помимо Йеллен и Лагард, заседание организации покинули председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, вице-премьер Канады Христя Фриланд и представители Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условие для завершения спецоперации на Украине
Канцлеру Германии предрекли отставку из-за поставок оружия Украине
В США захотели закрыть программу разработки подводных беспилотников
В США предложили пожить в «самом уединенном» доме мира
Экс-чиновник Украины рассказал о возможном местоположении Медведчука
В Греции заявили о приближении невыносимой ситуации из-за цен после санкций
Си Цзиньпин заявил о недопустимости выбрасывания какой-либо страны «за борт»
Объяснена причина сближения Польши и США
Президент Филиппин потребовал денег от богатых стран
Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» рассказал о проблемах с алкоголем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.