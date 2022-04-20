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Представители США и ЕС покинули заседание во время выступления главы Минфина РФ

Washington Post: Йеллен и Лагард покинули встречу G20 во время выступления Силуанова

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Центробанка ЕС Кристин Лагард покинули зал во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне. Об этом сообщает Washington Post.

Предполагалось, что попавший под западные санкции Силуанов примет участие в мероприятии по видеосвязи. Помимо Йеллен и Лагард, заседание организации покинули председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, вице-премьер Канады Христя Фриланд и представители Украины.

Йеллен ранее заявила, что будет бойкотировать ряд сессий в рамках запланированной встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов G20, в которых будет участвовать Россия. По ее словам, она приняла это решение чтобы указать на позицию Вашингтона по спецоперации РФ на Украине. При этом глава Минфина США обещает участвовать в сессиях, посвященных кризису вокруг Украины.

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Дмитрий Сотак
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